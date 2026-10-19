Emilia-Romagna, boom di passeggeri e svolta green per FER: investimenti per oltre 400 milioni

Ferrovie Emilia-Romagna accelera sulla strada della transizione ecologica e della sicurezza, come certificato dal Rapporto di Sostenibilità 2025 appena pubblicato. I dati della società controllata dalla Regione mostrano un’infrastruttura sempre più attrattiva, con oltre 5,4 milioni di passeggeri trasportati nell’ultimo anno, registrando un balzo del 20,2% rispetto al passato. In parallelo è cresciuto anche il traffico merci, che ha movimentato 5,6 milioni di tonnellate su oltre settemila convogli.

I passi avanti più significativi riguardano l’impatto ambientale e la modernizzazione della rete: l’elettrificazione copre ormai oltre il 67% dei 364 chilometri complessivi, permettendo alla stragrande maggioranza dei treni passeggeri e merci di viaggiare a trazione elettrica. Sotto il profilo economico, FER ha generato un valore di oltre 228 milioni di euro, distribuendo gran parte delle risorse al territorio. A questo si affiancano gli imponenti investimenti programmati, che superano i 400 milioni di euro e serviran no per completare l’elettrificazione, eliminare i passaggi a livello, potenziare i sistemi di sicurezza SCMT (già presenti sull’83% della rete) e realizzare opere strategiche di ricucitura urbana nei nodi di Bologna e Ferrara.

Come evidenziato dall’amministratore unico Gianluca Benamati, il report conferma l’impegno nel restituire ai cittadini una mobilità efficiente e sicura, capace di unire il territorio e creare valore sociale ed economico diffuso.