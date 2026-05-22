Ecco “airbag dipendenti”: il progetto di Club Family Hotel per i lavoratori in momenti di difficoltà

Si chiama “Airbag dipendenti” ed è un progetto pensato per garantire un aiuto concreto ai lavoratori che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà personale o familiare.

L’idea nasce da Mimmo Andriani, una delle figure più rilevanti di Club Family Hotel, la catena alberghiera guidata dall’imprenditore Andrea Falzaresi, tra le realtà più importanti in Europa nel settore del turismo per famiglie con bambini.

La società gestisce 15 grandi alberghi e villaggi lungo la Riviera romagnola, nelle tre province della costa, e dà lavoro a circa 700 dipendenti e collaboratori. Sono donne e uomini, molti dei quali giovani, ma anche lavoratori storici che da oltre dieci anni contribuiscono ogni giorno all’accoglienza, ai servizi e all’intrattenimento degli ospiti.

Su numeri così importanti, è naturale che possano emergere situazioni delicate: problemi temporanei di salute, difficoltà familiari, spese straordinarie o eventi imprevisti che rendono più complesso lavorare con serenità. In passato, Andriani, Falzaresi e i collaboratori più stretti erano già intervenuti per sostenere alcuni dipendenti. Ora quell’impegno diventa un progetto strutturato.

“Airbag dipendenti” prevede aiuti economici e logistici per chi si trova in difficoltà. Il sostegno può tradursi in un contributo economico quando il lavoratore non riesce a recarsi al lavoro, deve affrontare un evento eccezionale o sostenere una spesa importante. In altri casi può consistere in un supporto pratico, come il reperimento temporaneo di un posto letto fino al miglioramento della situazione.

Sono previsti anche premi straordinari legati alla fedeltà e ai meriti aziendali. Tutti i bonus sono garantiti direttamente da Falzaresi e non derivano da altre entrate.

I contributi più consistenti, del valore di 1.000 euro, riguardano momenti importanti della vita personale e familiare: matrimonio o unione civile, nascita o adozione di un figlio, acquisto della prima casa. Lo stesso importo è previsto per chi affronta un divorzio o deve sostenere spese sanitarie familiari superiori a 5.000 euro, come interventi specialistici o cure particolarmente onerose.

Altri bonus premiano il percorso professionale all’interno dell’azienda. I dipendenti con una lunga anzianità o con almeno 15 anni di collaborazione riceveranno 1.000 euro. Chi raggiunge il traguardo delle 5 stagioni lavorative con Club Family Hotel riceverà invece 500 euro, così come chi arriva a 10 anni di collaborazione.