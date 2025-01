Crédit Agricole Italia ottiene la certificazione “Top Employers”

Crédit Agricole Italia conferma la sua posizione di leader nella gestione delle Risorse Umane, ottenendo per il 17° anno consecutivo la certificazione Top Employers, che attesta il raggiungimento dei più elevati standard qualitativi in ambito HR. “Questo prestigioso riconoscimento - si legge in una nota - riflette l’impegno costante del Gruppo nel garantire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti, attraverso l’adozione di best practice focalizzate sul benessere e lo sviluppo professionale, favorendo al contempo la crescita delle persone. L’attenzione del Gruppo nel raggiungimento di standard qualitativi di eccellenza, ha permesso a Crédit Agricole Italia di figurare tra le pochissime Aziende sempre certificate da quando il Top Employers Institute opera sul Territorio italiano. In particolare, la Banca si distingue in ambiti chiave come Strategia, Organizzazione, Ingaggio, Sviluppo, Attrattività e Valori”.

“Da sempre Crédit Agricole Italia - continua la nota - promuove politiche inclusive, ponendo grande attenzione alle pari opportunità e al rispetto delle diversità. Questi obiettivi vengono perseguiti con iniziative dedicate e con la revisione della “Carta del Rispetto”, mirata a consolidare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Nel 2024, Il Gruppo ha rinnovato l’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere, un riconoscimento di rilievo nazionale. Crédit Agricole Italia investe costantemente nella formazione e nel welfare aziendale per valorizzare i propri dipendenti su tutto il territorio. In linea con il “Progetto Persone” è proseguito l’inserimento di nuovi colleghi che, per il 70%, ha interessato giovani fino a 35 anni, potenziando in special modo le funzioni a supporto della trasformazione digitale e della consulenza commerciale specialistica.

Nei primi 9 mesi del 2024, Crédit Agricole Italia ha inoltre dedicato circa 400.000 ore alla formazione di colleghi e colleghe, con un focus particolare intorno alle tematiche di tecnologia, innovazione, ESG. La certificazione si aggiunge agli altri importanti riconoscimenti raggiunti da Crédit Agricole Italia: un recente studio, pubblicato da Potential Park, società di ricerca e assistenza nel campo della Talent Acquisition, ha inserito Crédit Agricole Italia tra le migliori aziende italiane che si sono distinte per la capacità di attrarre i giovani talenti attraverso una comunicazione efficace sul web e sui social network”.