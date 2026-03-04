Comitato di sindacato Hera spa: confermati al vertice Cristian Fabbri e Orazio Iacono

Riunito oggi a Bologna, presieduto dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il Comitato di sindacato dei soci pubblici di Hera spa che ha approvato la lista dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale che saranno proposti per la nomina nel corso dell’Assemblea dei soci convocata per il 29 aprile 2026. Come da normativa, le liste saranno rese pubbliche entro il prossimo 8 aprile. Il Comitato di sindacato ha, in particolare, confermato il presidente Esecutivo Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono anche per il triennio 2026-2029. La lista dei candidati sarà ora sottoposta all’esame dell’Assemblea, chiamata a deliberare il rinnovo degli organi sociali per il prossimo mandato.