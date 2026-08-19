Cesena, Trevi: Webuild deposita l’offerta, operazione da 295 milioni

Webuild ha depositato in Consob il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi, operazione comunicata al mercato lo scorso 29 luglio. Il testo dell’offerta sarà reso pubblico solo al termine dell’istruttoria condotta dall’Autorità di regolamentazione per il mercato e la Borsa. Ma in parallelo, il gruppo ha comunicato di aver effettuato anche le notifiche necessarie per il perfezionamento dell’operazione, inoltrando la documentazione sia all’Antitrust sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, passaggio richiesto per le condizioni di efficacia dell’Opa. In una nota diffusa il 18 agosto, la società ha precisato che provvederà «al tempestivo deposito delle ulteriori istanze necessarie» per soddisfare tutti i requisiti affinché l’offerta possa considerarsi pienamente valida. L’operazione, il cui valore è stimato intorno ai 295 milioni di euro, punta al controllo totale di Trevi da parte di Webuild, ma nella sfida con il colosso italiano delle costruzioni e delle infrastrutture gareggia anche Icop, società friulana di ingegneria che ha proposto un’acquisizione per 273 milioni. Ora Webuild attende l’esito dell’istruttoria Consob.