Cesena, per il Campese Amadori un impatto economico di 315 milioni di euro nel 2025: i numeri presentati a Foggia

Un totale di 315 milioni di euro di impatto economico generato in Italia nel 2025, 68,9 milioni di valore aggiunto, 12,6 milioni di euro riconosciuti agli allevatori della filiera. Sono alcuni dei numeri dell’impatto socio-economico de Il Campese Amadori, la prima filiera italiana e la seconda in UE del pollo allevato all’aperto.
A raccontarlo è “Quale ruolo per le filiere integrate per l’agroalimentare italiano. Il valore della filiera dell’allevato all’aperto. I 25 anni de Il Campese Amadori”, lo Studio elaborato da TEHA - The European House Ambrosetti insieme al Gruppo Amadori e presentato oggi presso l’Aula Magna dell’Università di Foggia alla presenza di istituzioni nazionali e territoriali, business partner del Gruppo, docenti e studenti dell’Università di Foggia e oltre un centinaio di avicoltori de Il Campese, per celebrare i 25 anni di una filiera avicola che, dalla sua creazione nel 2001, oggi rappresenta un motore di crescita e benessere per l’economia dei territori in cui viene realizzato, Puglia in primis, oltre a una serie di prodotti di qualità eccellente e apprezzati dai consumatori.