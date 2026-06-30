Cesena, Icop punta su Trevi per dare vita a un colosso delle costruzioni

La partita per il futuro dell’ingegneria del sottosuolo italiana entra nel vivo. Icop ha annunciato un’offerta pubblica di scambio sul 100% delle azioni di Trevi, il gruppo con radici a Cesena specializzato in fondazioni speciali, opere geotecniche e infrastrutture complesse.

Il progetto è quello di costruire un nuovo polo industriale italiano con ambizioni internazionali: un gruppo capace di competere nelle grandi opere, dalle fondazioni speciali all’ingegneria del sottosuolo, fino alle infrastrutture strategiche.

Messe insieme, le due realtà arriverebbero a un portafoglio ordini superiore ai 2,2 miliardi di euro e a ricavi pro-forma oltre quota un miliardo. Le società stimano inoltre possibili sinergie tra 120 e 140 milioni di euro di ricavi aggiuntivi annui e un incremento del margine operativo lordo tra 55 e 75 milioni.

La logica industriale dell’operazione si basa sulla complementarità geografica. Icop è forte in Italia, Francia, Germania e nei Paesi Scandinavi, con un percorso di espansione negli Stati Uniti. Trevi porta invece una presenza consolidata soprattutto in Asia, Pacifico e Nord America.

Per il gruppo nato in Romagna si apre dunque una nuova fase dopo una storia lunga oltre sessant’anni nel mondo delle grandi opere. Trevi è stata protagonista di interventi infrastrutturali in tutto il mondo, trasformandosi da realtà specializzata nelle fondazioni in un gruppo internazionale.

Il piano prevede sviluppo commerciale, maggiore efficienza operativa, razionalizzazione delle strutture e ottimizzazione finanziaria. Sul tavolo anche il futuro della divisione macchine di Trevi: Icop valuterà eventuali operazioni straordinarie per valorizzarla e concentrare il nuovo gruppo sulle attività considerate strategiche.

Per ora non sono previste trattative con soggetti terzi. La sfida è quella di creare un campione italiano capace di giocare una partita globale in un settore sempre più centrale per infrastrutture, energia e grandi opere.