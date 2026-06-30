Cesena, Icop punta su Trevi per dare vita a un colosso delle costruzioni

La partita per il futuro dell’ingegneria del sottosuolo italiana entra nel vivo. Icop ha annunciato un’offerta pubblica di scambio sul 100% delle azioni di Trevi, il gruppo con radici a Cesena specializzato in fondazioni speciali, opere geotecniche e infrastrutture complesse.
L’operazione riconosce agli azionisti Trevi un premio superiore al 20% rispetto alle quotazioni di venerdì scorso: Icop offre 0,133 azioni proprie di nuova emissione per ogni titolo Trevi conferito, valorizzando ogni azione 4,16 euro contro i 3,47 euro della chiusura del 26 giugno.
Per sostenere l’operazione Icop ricorrerà a un aumento di capitale, che sarà sottoposto al voto dell’assemblea straordinaria convocata il 28 luglio. Contestualmente la società friulana punta al passaggio al listino principale di Piazza Affari, mentre Trevi verrebbe rimossa dal mercato una volta completata l’integrazione.