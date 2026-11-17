Otto stabilimenti su dodici si trovano in Emilia-Romagna e circa 1.450 lavoratori stagionali su un totale di 2.050 sono impiegati sul territorio regionale. Sono alcuni dei numeri che raccontano il legame tra Apofruit e la sua terra, la Romagna, un rapporto che la cooperativa intende consolidare attraverso nuovi investimenti, progetti varietali e un’organizzazione del lavoro sempre più strutturata. Le prospettive di sviluppo sono state illustrate oggi, 17 novembre, durante un convegno nel quale il Gruppo ha fatto il punto sui risultati raggiunti e sulle iniziative che accompagneranno la crescita nei prossimi anni.
“Le aziende si fanno soprattutto con le persone”, è il principio richiamato dal direttore generale Ernesto Fornari, che ha sottolineato il valore delle competenze e del lavoro svolto negli stabilimenti. Apofruit conta in Emilia-Romagna una parte rilevante della propria struttura produttiva e occupazionale. Secondo i dati illustrati da Fornari, nel periodo di maggiore attività il fabbisogno arriva a circa 2.050 lavoratori stagionali a livello complessivo, dei quali 1.450 appunto nella regione. Un’organizzazione che punta anche ad allungare la durata dell’impiego: non più soltanto cinque mesi, ma sei o sette, grazie alla diversificazione delle produzioni e a calendari di raccolta e lavorazione più ampi.