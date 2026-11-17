Otto stabilimenti su dodici si trovano in Emilia-Romagna e circa 1.450 lavoratori stagionali su un totale di 2.050 sono impiegati sul territorio regionale. Sono alcuni dei numeri che raccontano il legame tra Apofruit e la sua terra, la Romagna, un rapporto che la cooperativa intende consolidare attraverso nuovi investimenti, progetti varietali e un’organizzazione del lavoro sempre più strutturata. Le prospettive di sviluppo sono state illustrate oggi, 17 novembre, durante un convegno nel quale il Gruppo ha fatto il punto sui risultati raggiunti e sulle iniziative che accompagneranno la crescita nei prossimi anni. “Le aziende si fanno soprattutto con le persone”, è il principio richiamato dal direttore generale Ernesto Fornari, che ha sottolineato il valore delle competenze e del lavoro svolto negli stabilimenti. Apofruit conta in Emilia-Romagna una parte rilevante della propria struttura produttiva e occupazionale. Secondo i dati illustrati da Fornari, nel periodo di maggiore attività il fabbisogno arriva a circa 2.050 lavoratori stagionali a livello complessivo, dei quali 1.450 appunto nella regione. Un’organizzazione che punta anche ad allungare la durata dell’impiego: non più soltanto cinque mesi, ma sei o sette, grazie alla diversificazione delle produzioni e a calendari di raccolta e lavorazione più ampi.

I numeri del 2025

La cooperativa, che nel 2025 ha registrato 162mila tonnellate di prodotto conferito e un fatturato di 270 milioni di euro, può contare su 12 stabilimenti di lavorazione e 11 strutture per il ritiro e lo stoccaggio. A livello consolidato, il Gruppo ha raggiunto un valore della produzione di 401 milioni di euro. Nel quinquennio 2021-2025 gli investimenti complessivi sono stati pari a 40 milioni, mentre le liquidazioni riconosciute ai soci sono salite da 127 a 148 milioni di euro. Una parte importante delle strategie riguarda la capacità di costruire nuove opportunità per i produttori, attraverso varietà in grado di rispondere alle richieste dei mercati e di distribuire le produzioni lungo un arco temporale più esteso. Fornari ha ricordato come alcuni progetti presentati nel 2021, in una fase particolarmente difficile per il settore, siano passati dalla sperimentazione alla concreta introduzione sul mercato. Tra questi figurano il kiwi Dulcis, l’uva da tavola e la pera Fred, che stanno progressivamente aumentando i quantitativi conferiti. Per Fred, in particolare, i volumi sono passati dai primi quantitativi di circa 2mila quintali e sono in crescita. Anche il cachi Maxim rientra tra le nuove proposte che la cooperativa sta sviluppando. Altri percorsi riguardano l’uva da tavola, con varietà capaci di anticipare la disponibilità del prodotto, e il comparto fragolicolo, che oggi ha raggiunto la superficie record di 150 ettari. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente una produzione che rappresenta già un comparto importante per Apofruit, anche grazie al lavoro sui marchi e sulla riconoscibilità commerciale. La strategia della cooperativa non si limita alla scelta dei materiali vegetali. “Oggi – aggiunge il presidente di Apofruit, Mirco Zanotti – bisogna avere idee e capire che cosa vuole il mercato”, richiamando l’importanza di affiancare alle produzioni strumenti di riconoscibilità e garanzia della qualità. “In questo quadro – prosegue Zanotti – si inseriscono le denominazioni di origine e i marchi, dalla Patata di Bologna Dop alla Ciliegia di Vignola Igp, fino a Solarelli, il marchio di qualità di Apofruit che negli anni si è particolarmente distinto per la sua riconoscibilità nel segmento premium”.

Il biologico e le innovazioni

Un capitolo strategico è rappresentato dal biologico, che vale il 30% del fatturato di Apofruit. Nel 2025 il comparto ha raggiunto 56.500 tonnellate commercializzate per un valore di 141 milioni di euro. Canova, società del Gruppo specializzata nel biologico, ha un giro d’affari di circa 100 milioni di euro, mentre Almaverde Bio si è ulteriormente rafforzato arrivando a oltre 40 milioni di fatturato, con una ripartizione dei mercati che oggi è di circa il 60% in Italia e il 40% all’estero. Tra le iniziative commerciali sul bio rientra anche il progetto delle isole dedicate nella grande distribuzione, pensato per dare maggiore visibilità alle produzioni e ai marchi. Accanto all’innovazione varietale e commerciale, Apofruit sta investendo in nuove tecnologie per gli stabilimenti, nell’automazione delle linee di lavorazione e nei sistemi di calibrazione e selezione dei prodotti, anche con il supporto dell’intelligenza artificiale. Sono inoltre in corso interventi sul fronte energetico, con impianti fotovoltaici già operativi e nuovi investimenti programmati. Un altro passaggio importante riguarda il rinnovamento del sistema informatico gestionale: il percorso, avviato tre anni fa, proseguirà fino al 2028 e accompagnerà la trasformazione organizzativa della cooperativa.

La base sociale e le prospettive