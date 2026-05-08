Cesena, Amadori acquista Unconventional e il sito di Coriano

Il Gruppo Amadori annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Unconventional S.r.L., realtà d’eccellenza specializzata in prodotti vegetali, fondata nel 2020 dal Gruppo Granarolo. L’operazione comprende l’acquisto del sito produttivo di Coriano e del brand “Unconventional 100% Vegetale”, di cui il Gruppo Amadori rileverà integralmente la gestione e lo sviluppo.

L’acquisizione fa del Gruppo cesenate il terzo player di marca nel mercato degli elaborati plant based, che ha chiuso il 2025 con una performance positiva, segnando un +5,9% a volume e raggiungendo un valore superiore a 208 milioni di euro, +3,8% a valore. Il segmento consolida anni di crescita ininterrotta, arrivando oggi a una penetrazione nelle famiglie italiane del 28,7%.

“Questa acquisizione rappresenta un’importante accelerazione nel nostro percorso di crescita, permettendoci di diventare uno dei primi tre player di marca nel comparto degli elaborati vegetali - dichiara l’amministratore delegato Denis Amadori - Unconventional 100% Vegetale’ arricchisce la nostra offerta con prodotti ad alto tasso di innovazione, rispondendo alle nuove esigenze di consumatori che cercano una dieta bilanciata e variegata. Integreremo questo brand nel nostro ecosistema, certi che la forza del Gruppo Amadori potrà proiettarlo verso nuovi traguardi.”

Il Gruppo Amadori in una nota “desidera esprimere un sentito ringraziamento a Granarolo, Gruppo italiano di grande valore, per il lavoro svolto nel lancio e nella crescita di “Unconventional 100% Vegetale”. Il passaggio di consegne avviene in un clima di stima reciproca: le due aziende continueranno a collaborare sinergicamente per garantire una transizione fluida e valorizzare le rispettive competenze nel panorama alimentare nazionale”.

“Nell’ottica di una semplificazione del modello di business, stiamo attuando una focalizzazione sul mercato del latte e dei suoi derivati. Esprimiamo grande soddisfazione per essere riusciti a chiudere un’operazione importante nel segno della continuità italiana della proprietà, con un’azienda solida, di tradizione, del nostro territorio, con la quale collaboriamo e che, siamo certi, garantirà un’ulteriore crescita a un brand riconoscibile e apprezzato come Unconventional”, dichiara Stanislao Fabbrino, presidente del Gruppo Granarolo.