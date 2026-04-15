Castiglione di Ravenna, concluso il progetto di illuminazione adattiva di Hera Luce per lo stabilimento del Gruppo Martini

Hera Luce amplia il proprio raggio d’azione portando la sua competenza anche negli stabilimenti industriali. Sono stati appena ultimati, a cura della società benefit del Gruppo Hera, i lavori di riqualificazione energetica e messa a norma e in sicurezza dell’illuminazione dello stabilimento di Castiglione di Ravenna del Gruppo Martini grazie a soluzioni avanzate di illuminazione adattiva e smart led dimmerabile, in grado pertanto di controllare l’intensità dell’illuminazione in base alle reali necessità, in linea con le norme sull’inquinamento luminoso della Regione Emilia-Romagna e sui livelli minimi di illuminazione sui luoghi di lavoro (Norma UNI 12464-2).
L’innovativo impianto copre tutta la superficie dello stabilimento castiglionese, pari a 47.250 metri quadri, con un’illuminazione a LED ad alta efficienza, capace non solo di garantire un consistente risparmio energetico (64 KWh/anno, pari al 40% e alla mancata immissione in atmosfera di 3,6 tonnellate di CO2), ma anche di migliorare la sicurezza e l’operatività attraverso tecnologie IoT e intelligenza artificiale, il tutto nel nome della sostenibilità.
Il progetto di efficientamento energetico industriale realizzato ha permesso di implementare un insieme coordinato di interventi tecnologici e gestionali, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento delle prestazioni operative dei lavoratori e alla minimizzazione dell’impatto ambientale.