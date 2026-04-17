Cassa di Ravenna: bilancio da record e due dividendi

Economia & Business
  • 17 aprile 2026
Il presidente Antonio Patuelli
Il presidente Antonio Patuelli

L’Assemblea dei soci della Cassa di Ravenna Spa, presieduta da Antonio Patuelli, riunitasi al Teatro comunale di Russi, ha approvato all’unanimità i risultati 2025 della Cassa di Ravenna Spa, Capogruppo del Gruppo omonimo che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno oltre a tre società di prodotti e servizi, presentati dal direttore generale Nicola Sbrizzi.

“In questo anno 2026 così complesso - ha detto il presidente Patuelli - condizionato da guerre e da dazi, siamo quanto mai impegnati e consapevoli che la forte sensibilità etica e per la legalità, la sana, prudente, lungimirante gestione, la spinta a rafforzare continuamente la solidità patrimoniale e la liquidità sono le premesse indispensabili dei successi e delle prospettive della Cassa di Ravenna”.

La Cassa ha registrato il bilancio record dal 1840, con un utile lordo cresciuto a 55,4 milioni di euro (+5,53%), l’utile netto a 42,6 milioni di euro (+15,19%). Questo risultato ha permesso all’assemblea di approvare due dividendi, uno ordinario, in crescita ulteriore rispetto all’anno precedente, e uno straordinario. La somma dei due dividendi ammonta a una azione ogni 17 possedute o, a richiesta, in contanti, di 80 centesimi di euro per il dividendo ordinario e di 17 centesimi di euro per quello straordinario, per un totale di 97 centesimi.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea. nel corso dell’assemblea il presidente Antonio Patuelli ha fatto una commossa commemorazione dell’ex vice presidente della Cassa Giorgio Sarti e dell’ex direttore generale Mario Bacigalupo, scomparsi recentemente.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui