Caro energia, la Camera di Commercio della Romagna stanzia un fondo di 100mila euro

Per il 2026, la Camera di commercio della Romagna stanzia un fondo di 100.000 euro per la concessione di contributi per favorire l’accesso al credito delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, tramite organismi di garanzia collettiva fidi (Confidi), che necessitano di liquidità per far fronte al “caro energia”, dovuto alle crisi internazionali. I Confidi interessati a partecipare alla ripartizione del fondo possono presentare domanda di accesso entro il 31 luglio. I contributi sono diretti all’abbattimento dei costi di garanzia e degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti contratti dalle imprese per fronteggiare le straordinarie esigenze di liquidità derivanti dall’improvvisa impennata dei costi di gas, energia elettrica e carburante da trazione, aggravata dalle tensioni geopolitiche globali e dalle conseguenti fluttuazioni dei mercati internazionali delle materie prime. Le imprese interessate e i Confidi possono trovare tutte le informazioni e la relativa modulistica per presentare le domande di contributo e di ammissione sul sito istituzionale della Camera di commercio della Romagna, alla pagina dedicata Per informazioni: Camera di commercio della Romagna, Ufficio Promozione e Sviluppo Imprese e Territorio, mail: promozione@romagna.camcom.it