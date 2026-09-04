Caro Carburanti: il Governo studia una mini-proroga sullo sconto sul gasolio

Caro carburanti e prezzi che non accennano a calare, anzi, ormai è stata varcata la soglia psicologica dei 2 euro al litro. E domani sabato 5 è l’ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio, deciso dal governo. Come riporta Rainews, l’esecutivo sta studiando una mini-proroga di 4 o 5 giorni, finanziata con le accise mobili, cioè con l’aumento delle tasse sui carburanti dovuto all’aumento del prezzo di questi. Una misura ponte, per arrivare a un Consiglio dei ministri la prossima settimana, che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro-carburanti: i meno abbienti e gli autotrasportatori.