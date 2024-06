Bilancio ok nonostante l’alluvione e il maltempo

CERVIA. Il 2023 è stato un anno terribile per la Cooperativa Braccianti (Cab) di Castiglione di Cervia. Le difficoltà legate all’allagamento di oltre 600 ettari durante l’alluvione (il calo dei ricavi dalle vendite di 1,3 milioni di euro e la perdita di fertilità dei suoli), i danni strutturali provocati dall’acqua e quelli causati dalla tromba d’aria (con ripercussioni pesantissime su molte colture e sulla produzione dei vivai) hanno dato un duro colpo alla cooperativa. Nonostante tutto il bilancio 2023 si è chiuso in positivo: 4,7 milioni di valore della produzione, un utile pari a 196mila euro e un patrimonio netto di 7,9 milioni. La Cab conta 450 ettari di colture da seme, 240 di colture estensive e 39 ettari di vivai di fragola ed asparago. Oltre a 35 ettari di agroambiente (siepi boschetti ed incolti) il tutto per permettere ai lavoratori soci e non soci di fare oltre 11mila giornate.

«Il 2023 ci ha messo duramente alla prova ma non ci ha piegato. Abbiamo portato a termine i progetti precedentemente intrapresi e continuato ad investire come già deciso - ha detto il direttore della Cab Comprensorio Cervese, Paolo Rosetti -. Qualche settimana fa è stata siglata, insieme ad altre 7 cooperative, la prima Comunità energetica rinnovabile dell’Emilia-Romagna, basata sulle nuove direttive ministeriali. Infine, non per importanza, la Cab è diventata socio unico di Coviro, la ormai storica realtà vivaistica con cui collaboriamo ormai da diversi anni. Un modo per integrare la filiera, essere più snelli e di conseguenza più dinamici di fronte ai grandi cambiamenti e alle opportunità».

Oggi la cooperativa si estende per oltre 1.050 ettari di terreno, di cui 850 in proprietà, e conta 38 soci lavoratori attivi fra braccianti, trattoristi ed impiegati. «Il 2024 non sarà un anno semplice, gli effetti negativi verificatisi lo scorso anno incideranno sicuramente sul prossimo bilancio. Confido nella professionalità di tutti e nella capacità dimostrata negli anni passati di mettersi sempre in discussione per continuare a crescere e migliorare» ha commentato il presidente Andrea Caroti.