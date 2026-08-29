Bando Spiagge. Legacoop Romagna: “L’estate sta finendo e un anno se ne va. La canzone dei Righeira è fatta apposta per Salvini”

“Dov’è il Bando tipo per le concessioni balneari? Siamo a fine estate e si stima che su oltre 600 Comuni costieri italiani già il 10% abbia già avviato una procedura di gara”. Lo sottolinea Legacoop Romagna in una nota.

“Il Consiglio di Stato - sottolinea Legacoop - ha chiarito che le concessioni sono definitivamente scadute il 31 dicembre 2023. Il 30 settembre 2027 è la data entro la quale andranno effettivamente effettuate le gare. Da anni i Comuni italiani sono in fibrillazione, così come i concessionari, che attendono indicazioni sul futuro del loro lavoro e delle loro famiglie. Eppure, tutto tace. Soprattutto a tacere è il Governo, che promette da mesi un Bando tipo (utile per avere un quadro omogeneo di regole per i Comuni) e un decreto ministeriale sui criteri di indennizzo. Il 25 febbraio 2026, rispondendo a un’interrogazione alla Camera, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva annunciato che il Bando tipo sarebbe stato adottato “entro fine marzo”. Il 23 luglio ripeté la promessa spostando la scadenza “entro la fine del mese”. A oggi, nessuna delle due date è stata rispettata. Il testo resta fermo al passaggio in Conferenza Unificata (l’organo di cooperazione e raccordo tra Stato, Regioni, autonomie locali). In più occasioni sono state diffuse slide contenenti alcuni dei criteri, ma lontane dal testo conclusivo”.