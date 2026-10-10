Al via la stagione dei marroni: “Calo di produzione per il caldo, ma sono dolcissimi e di alta qualità”

Si preannuncia positiva l’annata per i produttori aderenti all’Associazione Marrone dolce di Pieve di Rivoschio. I ricci hanno iniziato ad aprirsi da pochi giorni e si avrà il pieno della raccolta dal 10 al 25 ottobre. La coordinatrice dell’Associazione, Ombretta Farneti, delinea il quadro per quanto si è potuto vedere fino ad oggi.

«Di certo le rese saranno inferiori a quelle dello scorso anno - esordisce - a causa dell’andamento estivo molto siccitoso. Ci sono meno marroni e di calibro inferiore, ma vi è un lato positivo: sono dolcissimi, di elevata qualità, forse come mai in precedenza. Già normalmente i nostri marroni, che crescono nei castagneti attorno alla valle del Borello, sono definiti dolci per via della loro caratteristica organolettica, ma quest’anno la qualità si prospetta davvero spettacolare».

I soci dell’associazione sono una trentina, «ma puntiamo ad aumentare di numero coinvolgendo altri proprietari di castagneti – precisa Farneti – Gli ettari sono una cinquantina, ma puntiamo, nel giro di qualche anno, di arrivare a 100 attraverso il coinvolgimento di altri produttori, grazie a nuovi impianti che entreranno in produzione e, soprattutto, al recupero di vecchi castagneti abbandonati. Per fare questo, occorre il sostegno anche degli enti pubblici, come la Regione».

Le quantità di marroni di Pieve di Rivoschio sono piuttosto limitate rispetto alla domanda. «Anche se quest’anno le rese sono inferiori rispetto al 2025, abbiamo deciso di mantenere il prezzo invariato a 8 euro/kg, per il prodotto di prima qualità. Potranno essere acquistati durante le tradizionali sagre che si svolgono nel territorio in ottobre. Inoltre, in taluni casi abbiamo anche la formula della raccolta diretta da parte dei consumatori: in questo caso il prezzo si dimezza».