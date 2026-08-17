Acqua in Romagna, Legacoop: “Ridracoli è un patrimonio, ma serve una nuova rete di piccoli invasi”

“Due fatti della cronaca del caldo Ferragosto appena trascorso aiutano senza dubbio ad indicare la necessità di dare alla Romagna una nuova prospettiva sui temi connessi con la risorsa idrica”.
Lo sostiene Legacoop Romagna in una nota.
“In piena e altissima stagione turistica - continua la nota - Pesaro si è trovata ad affrontare la più grave crisi idrica degli ultimi anni, a causa di tre rotture consecutive dell’acquedotto principale, che hanno lasciato i rubinetti a secco, paralizzando un’intera Provincia e causando disdette, disagi, file lunghissime a ridosso delle autobotti, per garantire a cittadini e turisti l’indispensabile approvvigionamento di acqua. Lo stesso è accaduto a ridosso della Spiaggia di San Vincenzo, la preferita di Pirandello e in Val di Cornia, costringendo il sindaco Paolo Riccucci a dichiarare: «La carenza di acqua che si è verificata in questi giorni non rappresenta solamente un disservizio grave per cittadini, turisti ed imprese, ma è il sintomo chiaro di almeno due temi importanti. Il primo è che il caldo sempre più eccessivo ci spinge a consumi che non possiamo più permetterci, il secondo è che invece il modello di gestione dell’acqua, pubblico-privato, non ha funzionato». Più o meno le stesse dichiarazioni rilasciate anche da Andrea Biancani, sindaco di Pesaro”.