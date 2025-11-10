A Forlì nasce Confcooperative Romagna-Estense: la base associativa supera i 9 miliardi di fatturato

Oggi, lunedì 10 novembre 2025, presso l’ex Chiesa di San Giacomo di Forlì, è stata ufficialmente costituita Confcooperative Romagna-Estense, la nuova associazione di rappresentanza cooperativa territoriale che nasce dalla fusione di Confcooperative Romagna e Confcooperative Ferrara. Presenti all’assemblea di fusione, tra gli altri, anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, l’economista Leonardo Becchetti e il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini.

A decretare la fusione sono stati gli oltre 500 delegati delle due associazioni, che si sono riuniti in assemblee separate alle 14 e poi nell’assemblea unica alle 16. Il momento centrale è stata l’elezione per acclamazione del nuovo presidente di Confcooperative Romagna-Estense Roberto Savini e dei 119 consiglieri territoriali. Faentino, Savini è già presidente del Gruppo Cofra e presidente nazionale della federazione Confcooperative Consumo e Utenza.

«Confcooperative Romagna-Estense nasce dall’incontro di due territori sani e unici - ha commentato Savini -. La parola che meglio descrive questa fusione è integrazione. Questa unione non è motivata solo dall’efficienza. È molto di più: è un indice di maturità organizzativa, è cambiare qualcosa che sta già funzionando bene per generare l’inedito e lasciare tracce di noi nel futuro».