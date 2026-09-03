A Castel Bolognese il polo europeo del kiwi di Agrintesa - Gallery

Un investimento industriale da 25 milioni di euro per il nuovo polo europeo del kiwi. Agrintesa ha inaugurato oggi, con l’evento “Oltre - L’evoluzione che crea valore”, il rinnovato e ampliato stabilimento di Castel Bolognese, da oltre 35 anni punto di riferimento della cooperativa per la gestione delle produzioni frutticole, in particolare del kiwi, e da oggi vero centro d’eccellenza a livello europeo per questa referenza. L’intervento, cofinanziato attraverso due fondi PNRR (il progetto di filiera INTEGRA.AGRI e AGRI.LOG), ridisegna in profondità il sito attivo dal 1990 e ne potenzia capacità di conservazione, lavorazione e logistica attraverso nuove strutture, sistemi di automazione avanzata e una gestione digitale e interconnessa dei processi. Un progetto pensato per accompagnare la crescita delle produzioni dei soci e consentire alla cooperativa di aumentare ulteriormente qualità, efficienza e capacità di servizio ai mercati.

L’evento, che ha raccolto a Castel Bolognese quasi 1.000 stakeholders della cooperativa tra cui soci, clienti, fornitori, partner, dipendenti ha visto gli interventi del presidente di Agrintesa Aristide Castellari e del direttore generale Cristian Moretti, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e del sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza. Sono intervenuti inoltre Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, e Raffaele Drei, presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca.

“Oltre è una parola che racconta bene ciò che la nostra cooperativa vuole fare: non limitarsi a rispondere alle necessità dell’oggi ma costruire le condizioni affinché le aziende agricole socie possano continuare a produrre, crescere e competere sui mercati anche domani - dichiara Aristide Castellari, Presidente di Agrintesa -. Questo investimento nasce dai nostri soci e ritorna ai nostri soci sotto forma di maggiore capacità di valorizzazione delle loro produzioni: dietro queste strutture ci sono migliaia di aziende agricole e famiglie, territori e persone che hanno scelto di credere nella cooperazione. La nostra responsabilità è trasformare questa fiducia in prospettive concrete. È questo, per noi, il significato più autentico dell’innovazione”.