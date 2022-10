E45 pericolosa: appello per trasformarla in autostrada

Troppi incidenti sulla E45. L’associazione Benigno Zaccagnini, per penna dell’ex assessore provinciale alla Mobilità Ercole Acerbi, chiede al presidente della provincia Enzo Lattuca interventi di miglioria. «È di poco tempo fa l’ultimo incidente dagli esiti fatali, avvenuto a San Carlo – scrive Acerbi – Ma anche Mercato, Sarsina, Canili fino ai confini con la Toscana non sono stati esenti da recenti incidenti gravissimi. Mentre l’Anas è impegnata in lavori di miglioria della strada sembra che il numero degli incidenti sia in aumento. Questo è forse l’effetto, quasi assurdo, degli stessi interventi: che dando una apparente sensazione di sicurezza, fanno aumentare la velocità.

La vera causa di questa situazione è da ricercare nel fatto che, nonostante gli interventi accennati, le condizioni strutturali della strada rimangono immutate: carreggiate strette, assenza di piste di emergenza e piazzole di sosta. In queste condizioni la strada è oltremodo pericolosa. L’Anas ha creduto di correre ai ripari declassando la E 45 a Strada Statale: un espediente che non fa calare il traffico. Per anni si è parlato di trasformarla in autostrada senza che i residenti pagassero pedaggio per usarla. Di questo progetto, messo incomprensibilmente da parte, bisognerà tornare a parlare se vogliamo cambiare la situazione. Intanto la provincia può prendere possesso dei dati di traffico e di incidentalità: per capire come tutelare al meglio la propria utenza ed iniziare un discorso serio per cambiare la situazione».