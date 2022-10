E’ morto il regista riminese Teo De Luigi, collaborò con Zavoli

RIMINI. In Liguria, dove viveva da diversi anni, è morto oggi a 82 anni il regista e documentarista riminese Teo De Luigi. Nato a Rimini, aveva lavorato per trent’anni alla Rai e prodotto in proprio documentari e reportage di storia e società. Tra il 1987 e il 1999 è stato collaboratore alle trasmissioni di maggior successo di Sergio Zavoli realizzate per Rai Uno, fra cui “Viaggio intorno all’uomo”, “La notte della Repubblica”, e molte altre. Dal 1995 al 1999 per RAI 1 ha documentato il drammatico conflitto nei Balcani. Dal 1999 al 2004 è stato direttore artistico di Stream e Sky raccontando la società in questo caso attraverso lo sport, da Fausto Coppi a Valentino Rossi, dal calcio alla boxe. un impegno multiforme sul fronte della cultura che lo ha portato non solo a produrre immagini ma anche a pubblicare libri. Ha pubblicato “Memoria come futuro” sempre sul Ceis di Rimini; “Giocare da libero” le interviste di Adriano Sofri sul 1968 e 1978; “Eravamo solo numeri” il racconto dell’ultimo deportato a Mauthausen e “Un’esperienza formidabile” che raccontava la Resistenza vista dal giornalista Giorgio Bocca.