E 45, questa sera riapre lo svincolo di Sarsina Sud

Finalmente una buona notizia per gli automobilisti della E 45, nella serata di oggi Anas (Gruppo FS) riaprirà al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, lo svincolo di Sarsina Sud sia in entrata che in uscita. “Nel tratto dell’itinerario E45 – annuncia una nota – si sono conclusi i lavori di riqualificazione, ammodernamento e risanamento profondo della pavimentazione che hanno interessato sia la corsia di marcia che quella di sorpasso del tratto incluso tra il km 194,500 ed il km 196,000 Gli interventi di risanamento profondo hanno interessato sia lo svincolo che 1,5 km di piano viabile fino ad una profondità di circa 90 cm, partendo dagli strati della sottofondazione stradale fino al tappeto di usura”.

Nuove limitazioni a San Carlo e a San Vittore

Al fine di poter predisporre in sicurezza l’area di cantiere, dalle 21 di questa sera sarà istituita la chiusura al transito, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto compreso tra lo svincolo di San Carlo (km 216,200) e lo svincolo di Cesena (km 220,600). Contestualmente sarà interdetto al traffico, sia in ingresso che in uscita, lo svincolo di San Vittore (km 218,100). La modifica alla circolazione sarà valida fino alle ore 6 della mattina di mercoledì 13. Dalle ore 21 di mercoledì 13 ottobre e fino alle 6 di mattina di giovedì 14 sarà invece istituita la chiusura dello stesso tratto, per chi viaggia in direzione Ravenna, con contestuale chiusura dello svincolo di San Vittore in entrata ed in uscita. In entrambe le serate il traffico sarà deviato sulla SR 142.