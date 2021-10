E 45, da martedì 2 novembre chiusure notturne per lavori tra Cesena e San Vittore

A vanzano i lavori di installazione delle nuove barriere di sicurezza lungo la E45. La barriera NDBA (National Dynamic Barrier Anas) è un innovativo dispositivo di ritenuta, sviluppato con l’obiettivo di risolvere numerose criticità riscontrate nell’ambito degli interventi di manutenzione programmata su strade esistenti, derivanti soprattutto dai problemi di installazione delle barriere di sicurezza in condizioni di spazi ristretti e ha numerosi vantaggi, tra cui la modalità di posa della stessa che contrae i tempi necessari per l’installazione. Nelle scorse due settimane infatti si è conclusa la posa di ulteriori 1,5 km di barriere, per un totale di circa 7 km. Al fine di poter predisporre in sicurezza l’area di cantiere dalle ore 21 di martedì 2 novembre sarà istituita la chiusura al transito, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto compreso tra lo svincolo di San Vittore (km 218,050) e lo svincolo di Cesena sud (km 220,800). La modifica alla circolazione sarà valida fino alle ore 6 della mattina successiva.

Dalle ore 21 di mercoledì 3 novembre e fino alle 6 di mattina del giorno successivo sarà invece istituita la chiusura dello stesso tratto, per chi viaggia in direzione Ravenna.