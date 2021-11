Due ragazzi della provincia di Rimini tra i talenti di The Future Makers

Anche un ragazzo di Novafeltria e una ragazza di Santarcangelo tra i 100 studenti eccellenti, motivati e talentuosi, equamente divisi fra uomini e donne, che parteciperanno alla quinta edizione di The Future Makers, che si terrà il 4 e 5 novembre nella sede milanese di Boston Consulting Group. Sono oltre 60.000 i giovani che sono stati coinvolti nelle attività di The Future Makers nei primi 5 anni di vita dell’iniziativa, 500 quelli selezionati che hanno preso parte al progetto e hanno dato vita a una community attiva e partecipe alla vita economica e sociale italiana.

Alberto Gentili

A rappresentare la provincia di Rimini saranno Alberto Gentili e Marta Paganelli, scelto tra gli oltre 2mila che in Italia hanno presentato domanda di partecipazione. Alberto, dopo aver conseguito la laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano con il massimo dei voti, ha ottenuto una tripla laurea magistrale in International Business e Industrial Management nelle università di Barcellona, Milano e Glasgow. Dopo la laurea Alberto ha subito cominciato ad arricchire il proprio bagaglio professionale, lavorando in diverse parti d’Europa in società come Coca Cola, Amazon e Tesla, dove lavora attualmente.

Marta, dopo aver conseguito la laurea triennale in Management e Marketing all’Università di Bologna con il massimo dei voti, si trasferisce a Milano per la magistrale in Marketing Management con specializzazione in Big Data Analytics all’Università Bocconi. Durante gli anni di studio non mancano le esperienze all’estero, che Marta fa a Leuven, in Belgio, e ad Ahmedabad, in India, dove accede ad un Post Graduate Programme in Management. Qui, oltre allo studio, Marta dedica del tempo al volontariato alla Casa madre delle Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta, dove assiste i più svantaggiati. Dopo la laurea, Marta ha subito cominciato ad arricchire il proprio bagaglio professionale, lavorando in diverse aziende come IBM e Monitor Deloitte, dove lavora attualmente.

L’edizione 2021 di The Future Makers avrà come tema guida la salvaguardia del pianeta, in parallelo ai lavori di Cop26 di cui Boston Consulting Group è knowledge partner. Tra gli speaker previsti Ali Tabrizi, regista del documentario Seaspiracy, tra i più visti su Netflix, Ferruccio de Bortoli, editorialista, già Direttore de Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, Wendy Sue Kopp, CEO e co-fondatrice di Teach For All, Roberto Tomasi, amministratore delegato Autostrade per l’Italia, e Giovanna Della Posta, amministratore delegato di Invimit Sgr.

In parallelo all’iniziativa e in occasione dei 5 anni di vita, BCG, in collaborazione con Arbolia, società creata da Snam e Fondazione CDP per sviluppare nuove aree verdi in Italia, pianterà un bosco di 500 alberi, uno per ogni Future Maker che è stato parte dell’iniziativa nel corso degli anni.

La piattaforma è nata nel 2016, all’evento conclusivo hanno partecipato, come speaker, i maggiori nomi nel mondo delle grandi imprese, dell’imprenditoria e del Made in Itay, del sociale, dello sport e della cultura. Claudio Descalzi, CEOdi ENI, Francesco Starace, CEO di Enel, Marco Alverà, CEO di Snam, Jean Pierre Mustier, CEO di UniCredit, Diego Piacentini, già VP di Amazon. Da Riccardo Zacconi, fondatore di Candy Crush a Elena Zambon dell’omonimo gruppo farmaceutico a Bebe Vio, atleta olimpica, Christian Greco, direttore del Museo Egizio, e decine di altri autorevoli protagonisti (www.thefuturemakers.it).