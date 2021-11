Due cuccioloni e una giovane micia

Due cani ed un gatto magnifici, che hanno bisogna ora di tutto l’amore e la comprensione dei lettori di Qua La Zampa: cercano una famiglia dopo tante delusioni. Zuh ha solo 9 mesi e per lui si sono già aperte le porte del canile. Un peccato, perché desidera solo incontrare una famiglia che lo accolga con l’amore e il rispetto che merita. Si pensa che i cuccioli siano come una pagina bianca su cui poter scrivere dall’inizio un percorso insieme, ma Zuh non ha avuto un cammino fortunato per questo vorrebbe solo mettere un punto e ricominciare da capo. Zuh ha un carattere affettuoso e adora stare con le persone e ha tanta voglia di conoscere il mondo. Per info Apas (0549-996326) tutti i giorni dalle 8 alle 14 (domenica e festivi fino alle 13).

Tyson è un bellissimo cucciolone di labrador di appena 1 anno, microcippato e sterilizzato. Cerca una nuova casa perché la sua famiglia non riesce più tenerlo. È abituato a stare in casa ed andare al guinzaglio, è un cagnolone pieno di energia e tanta voglia di giocare e stare con le persone, va d’accordo con i gatti. Per informazioni mandare un messaggio a Sonia al 347.4343982. C’è poi una gattina deliziosa, Maddy, ha tre anni ed è già sterilizzata e fiv e felv negativa. Questa micia ha tanto bisogno di avere la conferma che esistono persone gentili e sensibili che vadano oltre l’età nella ricerca di un amico. Certo non è una cucciola, ma adottare un gattino di pochi mesi non è l’unica prospettiva, anche Maddy è giovanissima e ha ancora tanta voglia di giocare, ma allo stesso tempo è più matura e ha già imparato molte lezioni dalla vita. E’ pronta ad iniziare una nuova avventura, è molto affettuosa e regalerà tanta gioia e serenità in cambio di un’amicizia sincera e di un posticino caldo sul divano. Per info Apas (0549-996326) tutti i giorni dalle 8 alle 13.