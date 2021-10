Droga: 21enne arrestato a Cesenatico

Sabato pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un 21enne albanese: incensurato che vive in questo momento in un hotel a Cesenatico. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio. I militari, nel corso di mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, hanno sorpreso il giovane in via Negrelli, mentre era intento a cedere mezzo grammo di “cocaina” ad un acquirente. Addosso il 21enne aveva altri 6 grammi di coca ed un bilancino di precisione. Insieme a 80 euro in contanti sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio. L’uomo è stato arretato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria (pm Francesca Rago). É stato trattenuto nella cella di sicurezza della caserma dei carabinieri fino al rito direttissimo iniziato nella giornata di lunedì. Il giudice Marco De Leva ne ha disposto la liberazione dopo la convalida dell’arresto. In attesa del rito direttissimo fissato in futuro visti i termini a difesa chiesti dall’avvocato del 21enne.