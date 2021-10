Dovadola, nuovi spazi alla scuola “I girasoli”

Sabato alle 16 verranno inaugurati i nuovi spazi della scuola dell’Infanzia statale “I Girasoli” di Dovadola, con una piccola merenda per i bambini e le bambine, in presenza del sindaco e della dirigente scolastica Electra Stamboulis. Si tratta di un intervento disposto direttamente dalla scuola: grazie all’utilizzo dei fondi straordinari giunti per la ripartenza, è stato possibile rinnovare l’ambiente scolastico. Sono stati realizzati nuovi servizi igienici e cambiate le due ampie aule precedenti. Ora i 23 bambini iscritti avranno a disposizione due nuovi spazi distinti, uno per svolgere le attività didattiche e uno per la psicomotricità e i pasti, dotati di nuovi arredi acquisiti grazie alla progettazione scolastica.