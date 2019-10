Donna travolta e uccisa davanti al figlio da un Suv a Santarcangelo

SANTARCANGELO. Una donna di meno di quarant'anni è stata travolta e uccisa oggi pomeriggio dopo essere stata investita da un Suv in via Sogliano, nel territorio del comune di Santarcangelo. La signora era insieme al figlio di sei anni quanto è stata centrata da un'auto di grosse dimensioni condotta da un anziano che per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo, travolgendola mortalmente e centrando alcune altre auto parcheggiate lungo la strada. Il bambino è rimasto illeso. Sul posto, oltre al personale del 118 che ha cercato senza riuscirci di rianimare la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di vallata. La donna risiedeva poco lontano dal lungo dell'incidente.

