Donna ferita in un incidente in scooter a Crocetta di Longiano

LONGIANO. E' stata trasportata con il massimo grado di urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena una donna di 44 anni protagonista di un incidente avvenuto alle 17.50 sula via Emilia all'angolo con via Campolongo a Crocetta di Longiano.

Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto dalla Stazione di Savignano, lo Scarabeo Aprilia con in sella la donna si è scontrato con una vettura marca Toyota. Un impatto durissimo per il quale sono serviti i soccorsi sia di un'ambulanza del 118 che dell'auto medicalizzata giunta da Santarcangelo. La circolazione ha subito inevitabili rallentamenti durante le esecuzioni dei rilievi del sinistro da parte dei militari dell'Arma.