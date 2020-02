Domenica riposo forzato anche per l’OraSì Ravenna

Lo sport romagnolo perde la sua “regina” per domenica, con il match Montegranaro-OraSì Ravenna che è stato rinviato a data da destinarsi. “In una nota stampa – si legge nel comunicato del club ravennate – la Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Lega Basket Femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, ha comunicato la disposizione di sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. Non si disputerà quindi il prossimo turno di campionato, che domenica 1 marzo prevedeva la trasferta a Porto San Giorgio dell’OraSì Ravenna, ospite di Montegranaro. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti”.