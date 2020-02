Domenica gli Open Games al Misano World Circuit

Il teatro delle imprese di Valentino Rossi e Marc Marquez apre a una domenica nel segno dello sport. Al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico tornano domenica 23 febbraio gli Open Games, tradizionale appuntamento che vede radunate al circuito le associazioni sportive per una giornata all’insegna dello sport.Il primo appuntamento dell’anno a MWC apre le porte a decine di discipline sportive: dal running, ai roller, al ciclismo, mountain bike, indoboard, parcour, canicross, obstacle race e footbike e tanto altro ancora.Dalle 8.45 fino al tramonto l’autodromo si trasforma in una grande palestra all’aria aperta per tutti gli sportivi, ma anche le famiglie e i bambini per vivere una giornata all’insegna del puro divertimento.Altra protagonista della domenica sarà, come sempre, l’ecosostenibilità, tema a cui il Misano World Circuit è molto sensibile. Il progetto KISS Misano, infatti, non vive solo in occasione della MotoGP, ma tutto l’anno e in occasione di Open Games nessun veicolo a motore sarà utilizzato,con le leading car delle gare che saranno quindi veicoli elettrici forniti dal partner Marcar. Ogni anno gli Open Games generano condivisione e sano divertimento, oltre a far conoscere il circuito a chi non ha occasione di frequentarlo. L’evento nasce anche per dare anche un’occasione di visibilità all’associazionismo sportivo del territorio, che trova nel circuito un impianto capace di ospitare una manifestazione così articolata.