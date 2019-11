Divina Commedia, commento collettivo per Dante2021 a Ravenna

RAVENNA. Il primo Commento Collettivo alla Divina Commedia è un’iniziativa de L’indiscreto, storica rivista culturale con sede a Firenze. Ad aprire con i primi canti saranno Michela Murgia e Loredana Lipperini. Il ravennate Matteo Cavezzali, scrittore e direttore di ScrittuRa Festival di Ravenna e Lugo sarà uno degli autori di questa Divina Commedia Commentata.

Avvicinandoci ai grandi festeggiamenti internazionali del 2021 per i 700 anni dalla morte di Dante, a partire da questo dicembre l’Indiscreto pubblicherà un grande Commento Collettivo alla Commedia, un progetto mai tentato, fondendo idealmente la tradizione già medievale della lettura pubblica di Dante, che fu percorsa da nomi come Boccaccio e D’Annunzio, con le nuove frontiere della divulgazione culturale in rete. Il progetto sarà presentato in primavera a Ravenna nell’ambito del festival ScrittuRa da Francesco D’Isa, direttore della rivista.