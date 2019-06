"Disco diva", a Gabicce si balla con le star della disco

GABICCE MARE. Star internazionali del calibro di George McCrae e Christine Wiltshire, live band, dj set, vinyl show, video show. E poi tanta, tanta musica da ballare. Parte oggi la quinta edizione di Disco diva, il Festival internazionale della disco-music, che trasformerà Gabicce Mare e Gabicce Monte nella più grande discoteca a cielo aperto italiana, sotto la direzione artistica di Cristina Tassinari, giornalista e conduttrice Rai. Dopo il successo delle edizioni precedenti, con più di 15 mila partecipanti nel 2018, la manifestazione si presenta con un programma ricco di musica, concerti, spettacoli all’insegna della disco music americana.

Alla conduzione ci saranno Cristina Tassinari e Frank Porcino.

Si comincia oggi con l’anteprima “Preview Disco diva” a Gabicce Mare: alle 19 inaugurazione Fiera Vintage e dalle 21.30, in piazza Municipio, video show a cura di Claudio Tozzo. Domani, 21 giugno, arriva Christine Wiltshire, singer disco, nativa di New York, che ha iniziato la sua carriera collaborando con Luther Vandross. Nel 1978 divenne famosa per le hit mondiali “Keep on jumping” e “Weekend” con il gruppo Musique. Come corista vanta collaborazioni con artisti del calibro di Lou Reed e John Lennon. Sempre domani sul palco Faith, conosciuta nel programma “The voice of Italy”, che aprirà la nuova sezione dedicata ai giovani di Disco diva.



Serata leggendaria sabato 22 giugno con l’esibizione live accompagnata dall’orchestra della guest star George McCrae, noto per la hit planetaria del 1974 “Rock your baby”, che rimase al primo posto nella Billboard Hot 100 per settimane. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con Jackson 5, MJ, James Brown, KC and the Sunshine band, Nile Rodgers e Bernard Edwards.

Domenica 23 giugno, arriva invece Rochelle Fleming, voce ed elemento fondante delle First Choice, trio originario di Philadelphia Soul Disco, ha firmato hits come “Let no man put asunder”, “Doctor love”, “Love thang”, “Hold your horses”. Tra le novità di Disco diva 2019 si segnala la collaborazione con Legends of Vinyl e una sezione dedicata ai nuovi talenti.

Info: www.discodiva.it