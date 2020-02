L’Unieuro saluta il lungo Dilas, che scende in Irpinia ad Avellino: “Pallacanestro 2.015 – si legge nella nota del club – comunica che Samuel Dilas è stato ceduto a titolo temporaneo fino alla fine della stagione in corso alla Scandone Avellino.Dopo l’ufficialità della permanenza di Danilo Petrovic, la Società si è mossa per permettere a Samuel di fare un’esperienza formativa in Serie B, nell’ottica di una crescita proficua anche in ottica futura.In bocca al lupo Samuel!”