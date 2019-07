Dik Dik, Camaleonti e Formula Tre questa sera a Faenza

La rassegna “Cena & concerto” di Monte Brullo all’Hotel Cavallino di Faenza, realizzata insieme alla Casa della Musica di Faenza, ospita questa sera dalle 20 un raduno di complessi pop che vede insieme per la prima volta Dik Dik, Camaleonti e Formula Tre con tutti i principali leader e musicisti delle tre band per la prima volta a Faenza tutti insieme. Un evento unico, un vero festival all’insegna del pop. È possibile prenotare la cena. Per informazioni: 338 8811963

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: