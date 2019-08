Degustazioni, Verucchio nei calici

Stasera e domani c’è Verucchio calici, in vino Veritas dove degustare i migliori vini del territorio. Saranno presenti 26 cantine (in aumento rispetto alle precedenti edizioni). Poi musica dal vivo e stand gastronomici: piazza della Collegiata diventa un gustoso angolo “street food” con formaggi, salumi, spianate, piadine, porchetta e pesce al cartoccio, tutto rigorosamente “made in Verucchio” e 10 produttori presenti.

