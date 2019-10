Dal degrado a nuovo polmone verde, a Forlì rinasce il Foro Boario

FORLI'. Stop all’incuria e al degrado. Tra qualche mese l’area verde del Foro Boario diventerà un parco pubblico riqualificato «aperto alla città». La gara di appalto per i lavori è stata vinta dalla Aedilia srl di Aversa, nel Casertano. Il contratto è stato stipulato nei giorni scorsi. «I lavori partiranno entro questo mese - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani -. Termineranno tra marzo e aprile, secondo le previsioni, sperando in un inverno non troppo severo dal punto di vista meteorologico». Il progetto è di creare un’area verde di grandi dimensioni a poche centinaia di metri dal centro storico e nel cuore dell’omonimo quartiere.

