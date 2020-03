CERVIA. Francesco De Gregori ha annullato il tour nei club d’Europa e negli Usa. Ed ha anche posticipato alcune date italiane. Le nuove date vedono in Emilia il concerto al Vox Club di Nonantola (Modena) il 16 aprile. Confermato invece il tour estivo che lo vedrà esibirsi anche a Cervia il 25 luglio in piazza Garibaldi. I biglietti per le date del tour estivo sono disponibili dalle ore 16 di oggi, venerdì 6 marzo, su TicketOne.it. Per informazioni: www.friendsandpartners.it.