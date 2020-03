De Angelis e Bagnoli insegnano musica sui social del Mei

FAENZA. Il Meeting delle Etichette Indipendenti, che celebra i suoi 25 anni dal 2 al 4 ottobre a Faenza, prosegue nella sua attività on line al servizio della creatività musicale indipendente ed emergente e fa nascere on line nelle sue pagine Facebook e Instagram e sul suo sito grazie alla collaborazione tecnica di Ivana Stjepanovic e Valentina La Rosa due corsi con il cantautore Edoardo De Angelis e il chitarrista rock Cristian Cicci Bagnoli.

Dopo aver lanciato il primo tutorial per la produzione di un brano indie a cura di Gianluca Lo Presti, cantautore, arrangiatore e produttore con il suo Lotostudio, sulle pagine Facebook e sul sito del MEI partirà lunedì 23 marzo alle ore 15 il primo corso on line “Cantautori si diventa – Come scrivere una canzone d’autore in quattro lezioni” a cura del cantautore Edoardo De Angelis.

Edoardo De Angelis nato a Roma è un cantautore e paroliere italiano. Uno dei più noti cantautori italiani, nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con molti tra i più grandi nomi della canzone d’autore italiana; è stato anche produttore e discografico, ed è entrato nella storia della musica leggera italiana come autore della celebre Lella, che è diventata un evergreen della canzone d’autore italiana (reincisa da moltissimi interpreti). Gli altri tre appuntamenti si terranno sempre alle 15 venerdì 27 marzo, lunedì 30 marzo e venerdì 3 aprile, la data conclusiva della “quarantena” dell’Italia Rossa del Corona Virus.

Ma la musica non si ferma e grazie a Edoardo De Angelis, storico cantautore romano autore del successo immortale di “Lella” e di tantissimi altri brani, sara’ possibile per tutti i cantautori e gli autori di testi poter affinare le proprie potenzialità grazie a quattro appuntamenti di 15 minuti l’uno che permetteranno a tutti di scoprire i segreti della costruzione di una canzone d’autore di successo.

Appuntamento lunedì 23 marzo alle ore 15 su: https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/ e dal giorno dopo sul sito www.meiweb.it e poi sempre alle 15 venerdì 27 marzo, lunedì 30 marzo e venerdì 3 aprile.

Mercoledì 25 marzo alle ore 15 parte anche il corso di chitarra elettrica on line di Cristian Cicci Bagnoli del Gallo Team e dei Diapason, gia’ con la Steve Rogers Band e Solieri Band, in diretta sulla Pagina Facebook del chitarrista e sulla pagina Facebook del MEI. Il corso di chitarra elettrica on line dal titolo “Primi Respiri Rock” presenterà qualche esercizio e qualche segreto per personalizzare la mano destra e sciogliere la sinistra e diventare un grandissimo chitarrista rock! Le lezioni proseguiranno per 4 mercoledì sempre alle ore 15. Per la diretta di mercoledì 25 marzo alle ore 15: https://www.facebook.com/cristiancicci.bagnoli e https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/