In centinaia, tra le 400 e le 500 persone, si sono dati appuntamento oggi alle 17 in piazza Kennedy per manifestare contro l’affossamento del Ddl Zan e a favore della tutela dei diritti di coloro che subiscono discriminazioni e violenze misogine. Alla chiamata lanciata dall’Arcigay Ravenna hanno risposto oltre venti fra associazioni, forze politiche e sindacati.

