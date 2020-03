Nuova data per Raf e Tozzi, il concerto il 16 maggio a Cesena

CESENA. Nuova data per il tour di Raf e Tozzi. Alla luce dei recenti avvenimenti e delle disposizioni governative per l’emergenza sanitaria, il concerto inizialmente previsto per sabato 7 marzo sarà posticipato al 16 maggio 2020, sempre al nuovo Carisport di Cesena. Pulp concerti informa che i biglietti rimarranno validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su . Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.