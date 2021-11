“Dai Timoria a oggi”: Omar Pedrini al teatro Fabbri di Forlì

Omar Pedrini, chitarrista, cantautore e scrittore, questa sera (8 novembre) dalle 21 per la prima volta a Forlì, al teatro Diego Fabbri, con lo spettacolo “Dai Timoria a oggi”, per la rassegna “Insieme alla musica” a cura di Forlì Musica. Con la sua band Pedrini disegna un autoritratto che va dall’esperienza dei Timoria, con i primi album del 1988, fino all’ultimo lavoro da solista, del 2017. Tre decenni di musica quindi, fra impegno artistico e civile: come quando nel 1989, in concerto con i Timoria in un piccolo locale di Roma, propone una poesia di Pasolini, mentre al Festival di Sanremo del 1991 il gruppo si distingue per la poesia e l’originalità di “L’uomo che ride”. Pedrini firma anche il romanzo “Cane sciolto”, scritto a quattro mani con Federico Scarioni, una autobiografia in cui spiccano coraggio, scelte in controtendenza e momenti difficili. Biglietto: € 10-3. Info: www.forlimusica.it.