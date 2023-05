Da Rita Pavone agli Extraliscio: La milanesiana torna in Romagna

Parte oggi la 24ª edizione de La milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi che attraverserà 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline. E gli appuntamenti in Romagna non mancano.

La milanesiana, conosciuto come il più grande festival itinerante europeo che promuove il dialogo tra le arti, dalla letteratura alla musica, dal cinema alla scienza, toccando arte, filosofia, teatro, sport e, per il primo anno, fumetto, quest’anno è a tema “ritorni”: ispirato dallo scrittore nigeriano Ben Okri, si tratta di un tema incredibilmente personale e attuale per la cronaca mondiale, chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, o chi parte sognando di tornarci. Un tema versatile che può toccare e abbracciare tanti angoli, come il rapporto con la natura, quello con l’intelligenza artificiale e quello tra genitori e figli.

«Quest’anno La milanesiana, oltre alle sedi canoniche, viaggia in alcuni borghi e città ricchi di storia e suggestioni, fuori dalle rotte più ovvie» afferma Elisabetta Sgarbi, direttrice artistica del festival: ci si troverà appunto in tante tappe romagnole quali Cervia, Gatteo a Mare, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Bagnacavallo e Longiano».

Iniziando con il teatro, Antonio Rezza e Flavia Mastrella (Leoni d’oro Biennale Venezia) sono protagonisti il 1° luglio ai Giardini della Rocca di Bertinoro con lo spettacolo Pitecus, opera irriverente e comica tipica dei loro spettacoli.

Sarà una serata ricca di divertimento per ripercorrere la storia, con l’incontro-scontro ideato da Elisabetta Sgarbi, Bandabardò vs. Extraliscio, introdotto da un monologo dell’attore, scrittore e youtuber Roberto Mercadini, il 2 luglio a Bagnacavallo. I Bandabardò festeggiano i loro 30 anni di musica portando la loro classica energia ed emozione in Piazza della Libertà.

Si fa un tuffo nella letteratura: si terranno il 3 luglio a Longiano, in occasione dei 100 anni dalla nascita del poeta Tito Balestra, le letture commemorative del Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer e dello scrittore e giornalista Enrico Rotelli. Lo stesso giorno, sempre a Longiano, si esibirà in piazza Malatestiana il leggendario cantautore Fausto Leali.

Il 4 luglio Gatteo a Mare ospita Cristina D’Avena, che dialogherà con la sorella Clarissa D’Avena e con il comico Dario Vergassola, per poi esibirsi con il gruppo rock demenziale bolognese Gem Boy.

Ci si trova con un intervento speciale di Vittorio Sgarbi dedicato ai grandi artisti, Dante e Giotto, il 5 luglio a San Mauro Pascoli, nella Villa Torlonia. Il critico e storico d’arte ripercorrerà le vite di due delle più importanti figure nella storia italiana, con introduzione di Elisabetta Sgarbi.

Appuntamento musicale poi a Cervia il 6 luglio: Rita Pavone festeggia i 60 anni di carriera con il concerto Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro, evento introdotto da un dialogo tra Pavone e Giampiero Mughini. Una celebrazione di carriera per una delle voci più importanti della musica italiana.

