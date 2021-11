Da mercoledì inizia a Cesena il lavoro dell’Agenzia della famiglia

Mercoledì 3 novembre parte ufficialmente a Cesena l’Agenzia per la famiglia, organismo operativo nato con lo scopo di offrire ai cittadini servizi mirati di supporto, indirizzo, assistenza e accompagnamento che guardano alla cura della persona, dai neonati ai più anziani. In vista dell’apertura degli uffici, che saranno coordinati dal Settore Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio, l’équipe dell’Agenzia cesenate ha avviato un confronto con alcuni colleghi che operano sul territorio comunale di Genova. “Nel corso di questi mesi di lavoro e di preparazione – commenta l’assessore ai Servizi per la Persona e per la Famiglia Carmelina Labruzzo – abbiamo avuto modo di rapportarci con diverse realtà affini presenti sul territorio nazionale. In modo particolare, l’Agenzia per la Famiglia di Genova è un servizio nato nel 2018 e corrispondente al nostro in termini di risorse impiegate, di spazi messi a disposizione e di progettualità. L’incontro avvenuto in questi giorni ci ha dato modo di approfondire alcuni progetti importanti, come ad esempio la consegna del baby kit ai nuovi nati, omaggio consistente in un insieme di prodotti per l’accudimento adatti ai primi mesi di vita, la creazione di una Banca Dati come servizio formazione e orientamento per le famiglie con bambini, e gli Stati generali dell’educazione. Nei prossimi giorni incontrando i cittadini, e con loro le famiglie, le associazioni, il mondo dell’università, della scuola e del lavoro, avremo modo di spiegare loro questo nuovo servizio comunale ma anche di raccogliere eventuali istanze in riferimento a tutte le fasce di età”.

Ospitato nei locali comunali dell’Anagrafe (ex uffici Tari – accesso lato Piazzetta dei cesenati del 1377) questo servizio agirà da cabina da regia per tutti i servizi forniti al cittadino e inerenti ai giovani, agli anziani, ai più piccoli e alla famiglia in generale, e avrà il compito di promuovere il ruolo culturale, sociale, educativo ed economico della famiglia, e fornirà supporto alle autorità istituzionali, valutando l’impatto sulle famiglie delle politiche comunali, avanzando proposte e rappresentando un punto di incontro tra tutte le realtà che si occupano del tema.

L’Agenzia, in cui lavoreranno due assistenti sociali e una pedagogista, fornirà supporto alle autorità istituzionali valutando l’impatto sulle famiglie delle politiche comunali, avanzerà proposte e rappresenterà un punto di incontro tra tutte le realtà che si occupano del tema. Al servizio faranno capo azioni di coordinamento e di implementazione di politiche che favoriscono il benessere delle famiglie e dei giovani cesenati: dal sostegno alla natalità fino alla transizione all’età adulta. Tali azioni includeranno la costruzione di reti territoriali; politiche di conciliazione vita-lavoro; standard qualitativi riconosciuti da marchi certificati.

L’Agenzia per la famiglia sarà operativa il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì per l’intera giornata lavorativa (dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17). È possibile inoltre contattare gli uffici telefonando allo 0547 356998 oppure scrivendo una mail ad agenziaperlafamiglia@unionevallesavio.it.