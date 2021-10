Da Lorenzo Savadori a Margherita Magnani fino al padre di Tamberi: giovedì il grande sport in streaming

Giovedì dalle 17 alle 18.30 lo sport sarà protagonista in un dibattito live streaming gratuito con Forum young System, “Giovani e grandissimi campioni per parlare dello Sport per tutti” (iscrizione sul sito www.forumyoung.it). I microfoni saranno aperti agli iscritti per dialogare di sport a tutto campo con una serie di ospiti di spessore. Fra loro Marco Tamberi, già campione di atletica leggera nel salto in alto, poi allenatore, un ruolo che gli ha regalato enormi soddisfazioni: la più grande, la medaglia d’oro olimpica di suo figlio Gianmarco. Ci sarà il motociclista cesenate Lorenzo Savadori, Maurizio Castellano – veterano del volley, oggi allenatore dopo una carriera di pallavolista ai massimi livelli –, Margherita Magnani campionessa sui 3000 metri e oggi Presidentessa del Comitato Sportivo dell’Atletica

Leggera nel CISM (Conseil International du Sport Militaire) e Nicoletta Tozzi, ex grande atleta, coach e formatrice professionale. Infine, si collegherà in diretta Hernan Crespo, grande calciatore argentino a lungo in Italia in serie A, oggi allenatore del San Paolo. Sarà presente anche Giammaria Manghi, Capo della segreteria politica della Presidenza regionale dell’Emilia-Romagna.

La lista degli ospiti prosegue con la pattinatrice Alessia Guizzardi e Andrea Liverani, che dopo un grave incidente ha saputo reinventarsi grazie alla scoperta e alla dedizione per una nuova, grande passione, quella per il tiro a segno che quest’anno l’ha portato alle Paralimpiadi di

Tokyo. Arricchirà la puntata un esclusivo contributo video del ciclista Andrea Cantoni.