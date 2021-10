Da Gambettola a Longiano, “Arrivano dal Mare!” è un successo

Si è conclusa domenica 10 ottobre la 46a edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! sessione autunnale GenerAzioni. Grande successo di pubblico a Gambettola e Longiano durante i tre giorni di spettacoli, incontri, mostre e laboratori: soltanto durante la giornata di domenica sono state superate le quattrocento presenze, sia all’aperto nonostante la giornata grigia, che al chiuso, dove il Teatro Comunale di Gambettola è tornato, finalmente, a riempirsi.

Un ritorno all’arte e all’incontro questo Festival che, con le due edizioni di maggio e ottobre, ha voluto farsi momento e luogo di incontro tra artisti, operatori, studiosi e pubblico, in una condivisione di idee virtuosa, guidata quest’anno in modo particolare dall’immaginario dantesco nelle celebrazioni dei 700 anni dalla mort del poeta. Un messaggio di speranza per il futuro, non tanto per un ritorno alla normalità, bensì per stimolare l’immaginazione di un futuro da costruire, contrassegnato da un incontro di comunità in cui il teatro, la figura, la cultura possano giocare un ruolo determinante. Gambettola e Longiano, nelle tavole rotonde, nelle piazze e nelle platee di nuovo gremite, nei momenti di scambio creati del Festival, sono state il palcoscenico di un rinnovato confronto generazionale, grazie alle compagnie presenti e grazie al pubblico eterogeneo che ha partecipato agli eventi del Festival.

Un buon auspicio per il futuro e lo stimolo per immaginare l’edizione 2022 del Festival, che si svolgerà a maggio, prima a Ravenna e poi a Gambettola e Longiano. Sarà online fino al 31 ottobre 2021 il modulo di candidatura per le compagnie di teatro di figura che intendano proporre il proprio lavoro alla direzione artistica del Festival. La 47a edizione di Arrivano dal Mare! sarà in particolar modo dedicata ai diritti umani, in particolare a quel diritto e piacere che ci è stato negato nei due anni appena passati: il viaggio, il più personale dei piaceri, come lo definì Vita Sackville West. Il modulo è accessibile tramite il sito del Festival www.arrivanodalmare.it

Hanno partecipato al Festival: Valentina Lisi, Nadia Milani, Hombre Collettivo, Montserrat Ventura, UNIMA Italia, Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli, I Burattini di Riccardo, Accademia della Sgadizza, Compagnia Nasinsù, Burattinificio Mangiafoco, Teatro Medico Ipnotico, Duo La Fortuna, Teatro dei Piedi di Veronica Gonzalez.