Da Forlimpopoli un carico di fieno per gli allevatori sardi colpiti dagli incendi – Gallery

È partito giovedì scorso il camion carico di fieno frutto della rete di solidarietà che si è creata subito dopo lo scoppio degli incendi della scorsa estate in Sardegna. A causa degli incendi infatti, gli allevatori sardi hanno chiamato a raccolta tutti coloro potessero dare loro una mano per reperire fieno per alimentare il loro bestiame. La loro richiesta d’aiuto, partita dall’allevatore Federico Melis, non è stata inascoltata ma la comunità sarda forlimpopolese si è attivata e, con il contributo economico della Protezione Civile di Forlimpopoli, si è provveduto alla raccolta e alla spedizione del carico che nei prossimi raggiungerà la Sardegna. La Protezione Civile di Forlimpopoli organizzerà alcuni eventi per raccogliere fondi per aiutare continuare a supportare le persone che hanno subito danni da questi incendi.

1 di 3