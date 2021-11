Da Cesena in pullman fino a Milano, Roma e Napoli: arriva Itabus

Itabus, il nuovo operatore di trasporto su gomma a lunga percorrenza, arriva a Cesena. La compagnia, partita il 2 maggio, sta ora ampliando il proprio network grazie all’arrivo di ulteriori pullman (a regime saranno 300).

Dal prossimo 2 dicembre, la società collegherà Cesena al resto d’Italia, connettendola a Milano, Pesaro, Ancona, Civitanova Marche, Giulianova – Mosciano Sant’Angelo, Pescara, Roma, l’aeroporto di Roma Ciampino e Napoli.

Saranno 6 i servizi giornalieri: 3 in partenza e 3 in arrivo a Cesena. Una partenza alle 9.05 diretta a Pesaro, Ancona, Civitanova Marche, Giulianova – Mosciano Sant’Angelo, Pescara, con arrivo nella capitale alle 16.35, all’aeroporto di Ciampino alle 17.10 e terminerà la corsa a Napoli alle 19.50. Un altro bus partirà alle 13:05 effettuando le stesse soste, arrivando a Roma alle 20:20, a Ciampino alle 20:55e a Napoli alle 23:35. Infine vi è un Itabus direzione Milano con partenza da Cesena alle 17.05 e arrivo alle 21.10.

In arrivo a Cesena invece ci sarà una corsa proveniente da Milano (partenza alle 9) che fermerà in città alle 13.04; un’altra che partirà da Napoli alle 06:30, da Ciampino alle 09:10, da Roma alle 09:45, per poi passare da Pescara, Giulianova, Civitanova, Ancona e Pesaro, che arriverà a Cesena alle 17:04; e l’ultimo bus farà fermata a Cesena alle 21.35, arrivando sempre da Napoli (10.45) e Roma (14.00).

Nuovi servizi per garantire connessioni con tutta Italia, da Nord a Sud, ad una città che Itabus ritiene strategica per il proprio business. Saranno 2 i punti di arrivo e fermata dei bus in città: uno a Piazzale dell’Accoglienza ed un altro a Piazzale Karl Marx.

“Grazie all’ampliamento della flotta abbiamo deciso di accrescere il nostro network e Cesena è stata da subito individuata come una meta in cui arrivare con i nostri pullman. Offriremo viaggi sicuri, confortevoli ed al miglior prezzo sul mercato, rintracciando la grande domanda di trasporto che c’è su Cesena. Siamo convinti che i cittadini ripagheranno la nostra fiducia sul territorio” dichiara Enrico Zampone, Amministratore Delegato di Itabus.