Custodia dei cani randagi: accordo tra Cervia e Cesenatico

I Comuni di Cervia e Cesenatico hanno raggiunto un accordo per la custodia e la cura dei cani randagi del comune di Cesenatico. La collaborazione fra i due enti risale al 2018 quando il Comune di Cesenatico, sprovvisto di strutture per il ricovero e la cura di cani rinvenuti sul territorio, ha chiesto al Comune di Cervia la disponibilità ad accogliere presso il proprio canile un numero massimo di dieci cani. L’accordo poi è stato rinnovato di anno in anno fino al 2021.

Il Comune di Cesenatico ora ha avviato la realizzazione di una proprio canile e in attesa che questo divenga operativo, ha chiesto di poter proseguire la collaborazione con il Comune di Cervia per un altro anno alle stesse condizioni.

Il nostro ente per collaborazio­ne fra istituzioni ha ritenuto di accogliere la richiesta e anche il gestore del canile, l’organizzazione di volontariato “ARCA 2005 ODV”, ha manifestato la propria disponibilità e collaborazione a farsi carico della custodia e cura dei cani.

Il Comune di Cesenatico trasferirà al Co­mune di Cervia, come gli scorsi anni, la somma 12 mila euro per le attività aggiuntive svolte per l’ospitalità dei cani provenienti da Cesenatico e per le spese sostenute per il funzionamento della struttura come utenze, manutenzione, assicurazioni.

L’assessore Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “Abbiamo ritenuto di approvare l’accordo in continuità con gli scorsi anni, questo per spirito di collaborazione fra le nostre due istituzioni e anche al fine di ottimizzare l’utilizzo del canile e di abbattere le spese fisse di fun­zionamento della struttura, alle quali concorrerà anche il Comune di Cesenatico. Inoltre il canile comunale cervese, grazie all’efficacia degli interventi volti a pro­muovere l’adozione dei cani da parte dei cittadini, non viene utilizzato per la sua intera capienza e questo ci ha permesso di andare incontro a tale richiesta. Un ringraziamento particolare ad ARCA 2005 ODV , l’organizzazione di volontariato che gestisce il canile con professionalità e sensibilità e che ha dato la sua piena disponibilità”.