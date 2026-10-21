Vespucci-mania a Ravenna: quasi 200mila visitatori in 5 giorni

Un successo e una partecipazione di pubblico oltre ogni aspettativa quello registrato dalla visita di Amerigo Vespucci a Ravenna dal 14 al 18 ottobre scorsi. Nelle giornate dal 14 al 17 sono stati contati 21.897 visitatori, tra singoli, scolaresche e gruppi organizzati (personale di enti pubblici e rappresentanti di associazioni legate al mondo della marineria, nel rispetto della policy della Marina Militare). Si stima che, nel totale delle cinque giornate, circa 200mila persone abbiano raggiunto Marina di Ravenna per portare un saluto alla Regina dei Mari.

Come già sottolineato, la tappa ravennate è avvenuta al termine del tour mondiale come omaggio al titolo di Capitale italiana del Mare, pertanto le prenotazioni non sono state effettuate da Difesa Servizi, bensì l’incarico è stato affidato dal Comune a Ravenna Incoming.

Gli studenti e i docenti che hanno visitato il Vespucci nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre sono stati 1.317.